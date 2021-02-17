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اقتصاد

وفقا لآخر تحديث .. تعرف على أسعار العملات العربية اليوم الأربعاء 17-2-2021

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:04 ص
اسعار العملات العربية
اسعار العملات العربية الاربعاء
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قسم الاقتصاد
يرصد "صدى البلد" حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه بمستهل تعاملات اليوم الاربعاء 17فبراير 2021 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعاء 48.69جنيه للشراء و 51.82جنيه للبيع .


وبلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.17 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.21 جنيه للشراء و4.26 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.23 جنيه للشراء 41.56 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.65 جنيه للشراء و22.12 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.51 جنيه للشراء و 40.70 جنيه للبيع .

وسجل الريال القطرى مقابل الجنيه 3.99 جنيه للشراء و 4.30جنيه للبيع.
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