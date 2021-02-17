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اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء فى البنك الأهلي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:12 ص
اسعار العملات الاجنبية
اسعار العملات الاجنبية اليوم الاربعاء
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علياء فوزى
ننشر سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 17 فبراير 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى .

وسجل سعر صرف الدولار بمستهل تعاملات اليوم 15.57جنيه للشراء و 15.67جنيه للبيع .

اسعار العملات الاجنبية بمستهل اليوم




سجل سعر اليورو 18.83 جنيه للشراء و19.06جنيه للبيع .


وسجل سعر الجنيه الاسترلينى 21.59 جنيه للشراء و 21.86 جنيه للبيع .


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وسجل الفرنك السويسرى 17.43جنيه للشراء و 17.66 جنيه للبيع .


واستقرت كورنا سويدية 1.87جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

اسعار العملات الاسيوية بمستهل الاربعاء

سجل ين يابانى نحو 14.71جنيه للشراء و 14.89جنيه للبيع.

وبلغ اليوان الصينى عند 2.41جنيه للشراء و2.42 جنيه للبيع.

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