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توك شو

الأرصاد توجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين بسبب حالة الجو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:00 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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البهي عمرو
قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل هيئة الاستشعار عن بعد، أن حالة المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد تم التحذير منه مسبقًا ببيان واضح لجميع المواطنين حيث حذرنا من أن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تبدأ اليوم  وحتى يوم الخميس المقبل.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " كلمة أخيرة  " المذاع على قناة أون أى، تقديم الإعلامية لميس الحديدي"أن الساعات المقبلة ستشهد موجة من الطقس السيئ ونشاطا للرياح و الأمطار على كافة أنحاء الجمهورية مع اختلاف حدتها لتكون متوسطة أو خفيفة على القاهرة والدلتا، وتشهد محافظات الجمهورية انخفاضًا فى درجات الحرارة  بمعدل درجتين مقارنة بالثلاثاء  لتكون في القاهرة مابين 11و12 درجة .

وحذرت شاكر من رحلات السفاري  فى وسط سيناء بسبب انخفاض  درجات الحاررة عليها، مؤكدة أن جميع المحافظات ستتـاثر بنفس الكتلة الهوائية  الباردة ومن ثم لن تكون هناك فوارق  في درجات الحرارة  بين المحافظات فمن المتوقع أن  تكون درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية 11-12 درجة وكذلك في شمال الصعيد وفي الجنوب  مابين 15-16 درجة وجنوب سيناء مابين 17-18 درجة ".

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