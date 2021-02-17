تحذير رئاسي من الزيادة السكانية.. تضامن النواب تطالب بنشر الوعي.. وصحة البرلمان تستعد لتفعيل المجلس الإقليمي للصحة والسكان في المحافظات

تضامن البرلمان تطالب الأعضاء بنشر التوعية على المشروعات القومية فى الزيادة السكانية

أمين سر صحة البرلمان: اللجنة تدرس تفعيل المجلس الإقليمى للصحة والسكان بالمحافظات

برلمانية تطالب الدولة بتطبيق قرار الاكتفاء بطفلين... وانتهاء مقولة "كل عيل يجى برزقه"





بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بأن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، وذلك أثناء كلمته فى افتتاح المجمع الطبى الشامل بمحافظة الإسماعيلية.





فاجتمع النواب على قرار رفع الدعم لأكثر من طفلين وذلك للحد من الإنجاب الكثير ونشر التوعية عن ثقافة الإنجاب وكيفية التعامل مع وسائل تنظيم الأسرة ونشر الوحدات الصحية فى المحافظات والأرياف.





وفى هذا الصدد أشاد النائب عبد المنعم شهاب، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم بكلمته أثناء افتتاح المجمع الطبى الشامل بمحافظة الإسماعيلية عن الانفجار السكانى والحد من الإنجاب والاقتصار على إنجاب طفلين.





وأضاف "شهاب"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن لجنة الصحة وضعت فى خريطة عملها بند الزيادة السكانية وقامت بالعمل عليها فعليًا، مؤكدًا أن كل مناقشات اللجنة ستظهر على أرض الواقع فى الفترة القادمة.





وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن الكثافة السكانية فى مصر تزيد كل سنة 2,5 مليون قد دولة خارجية، مضيفًا أن الكارثة السكانية تعوق حركة التنمية والاقتصاد، لافتًا إلى أن اللجنة تقوم بدراسة تفعيل المجلس الإقليمى للصحة والسكان فى المحافظات ويتم تكوين مجلس إقليمى يسهم فى توعية المرأة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة وانتشار الوحدات الصحية فى المحافظات والأرياف.





من جانبه، أكدت النائبة مايسة عطوة، عضو لجنة التضامن الإجتماعى وذوى الاحتياجات الخاصة بمجلس النواب، دعمها لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى فى تغيير ثقافة تعدد الأطفال والانجاب فى مصر حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وذلك من خلال كلمته فى افتتاح المجمع الطبى بالإسماعيلية.





وأضافت "عطوة"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" يجب بأن يكون هناك كنترول إجبارى على الأهالى فى تعدد الإنجاب لأكثر من طفل، موضحة أن كثرة الإنجاب يقع أضرارها على الطفل من فقر فى التعليم والصحة والحقوق المعيشية التى يجب توافرها.





وطالبت البرلمانية، الدولة بتطيق القرار فى أسرع وقت للحد من كارثة الانفجار السكانى، مطالبة بحذف الدعم لأكثر من طفلين، لافتة إلى أن هذا القرار يعدل من الحالة الاقتصادية والمعيشية فى المستقبل للأطفال أولًا ثم الأهالى.





من جانبه طالبت الدولة بنشر التوعية فى القرى والأرياف بإنشاء الوحدات الصحية والتعريف بوسائل منع الحمل عبر وسائل الإعلام المختلفة، مضيفة أن مقولة " كل عيل بيجى برزقة" لابد أن نتنهى لأنها وضعت الشباب فى مأزق البطالة .





وفى السياق ذاته ، قدمت النائبة ندى ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بجلس النواب، الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قراره عن تغيير ثقافة تعدد الأطفال والانجاب فى مصر حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وذلك من خلال كلمته فى افتتاح المجمع الطبى بالإسماعيلية.

وقالت ثابت، فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إنه يجب على كل نائب فى محافظته العمل على توعية السكان فى ثقافة تعدد الأطفال والحد من الإنجاب، وتقديم التوعية على المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة للحد من الانفجار السكانى.





وأضافت البرلمانية، أن تقام غدًا ندوة لعرض أهداف تنفيذ مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الانجابية والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين الخدمات المستضيفة للاجئين السوريين بمنحة من الحكومة اليابانية بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للامم المتحدة لإيجاد فرص عمل للفتيات في برنامج التوعية والزيارات المنزلية مساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.





وجدير بالذكر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلاً: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 آلاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".