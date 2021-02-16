جمعية أصحاب المدارس الخاصة لأولياء الأمور.. الدولة هي من يحدد سياسة العام الدراسي.. فيديو

قال بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن اولياء الامور يجب أن يعلموا أن الوزير هو من يحدد سياسة العام الدراسى ممثلا فى وزارة التربية والتعليم .





وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الطالب ينتقل من عام الى عام وتحديد المصاريف تحددها الدولة من خلال الوزارة .





وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه يوجد لائحة لكل مدرسة وهناك قرار وزاري ينظم عملية دفع المصاريف مؤكدا أن كل ولي أمر يعلم وطريقة دفع اقساطه وتحديد المواعيد وعليه أن يلتزم بها.



