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جمعية أصحاب المدارس الخاصة لأولياء الأمور.. الدولة هي من يحدد سياسة العام الدراسي.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:47 م
بدوي علام رئيس
بدوي علام رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة
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محمود محسن
قال بدوي علام  رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أن اولياء الامور يجب أن يعلموا أن الوزير هو من يحدد سياسة العام الدراسى ممثلا فى وزارة التربية والتعليم .

وأضاف علام خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن الطالب ينتقل من عام الى عام وتحديد المصاريف تحددها الدولة من خلال الوزارة .

وتابع رئيس جمعية أصحاب المدارس الخاصة أنه يوجد  لائحة لكل مدرسة وهناك قرار وزاري ينظم عملية دفع المصاريف مؤكدا أن كل ولي أمر يعلم وطريقة دفع اقساطه وتحديد المواعيد وعليه أن يلتزم بها.

وأشا علام إلى انه  اذا حدث أى عذر من ولي الأمر عليه أن يتوجه لإدارة المدرسة ويقوم بتأجيل المصاريف ويتفق على موعد أخر لسداد المصروفات قبل نهاية العام الدراسي
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