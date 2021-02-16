بمكياج لافت.. فهرية أفجان تبرز أنوثتها بإطلالة سوداء

حرصت الممثلة التركية فهرية أفجان مشاركة متابعيها جلسة تصوير جديدة، قامت بنشرها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وقد ظهرت فهرية أفجان بإطلالة ساحرة وجذابة، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.
وارتدت فهرية أفجان فستان كب باللون باللون الأسود بقصة مميزة للغاية وأكمام مختلفة، وهو ما ابرز من رقة وجمال إطلالتها
وتركت فهرية أفجان خصلات شعرها منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة وقصة مختلفة للغاية، وهو ما يتناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولفتت فهرية أفجان إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث اكتفت باللون البيج كأحمر شفاه، مع الكحل والآي لاينر الأسود والماسكرا والسموكي الناعم لتبرز جمال عينيها، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
ولم تتكلف فهرية أفجان في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بالظهور بإطلالة بسيطة وناعمة .
ولدت الممثلة التركية فخرية أفجان، من أصل ألماني في 4 يونيو 1986 في ألمانيا، وهي من أم شركسية الأصل وأب تركي من نازحي مدينة كافالا.
ودرست فهرية إفجان في جامعة هاينريش هاينه الألمانية في قسم علم الإجتماع، لكنها انتقلت فيما بعد إلى إسطنبول مع والدتها.
وصورت أول مسلسل تليفزيوني لها والذي أطلق قدرتها التمثيلية وشهرتها؛ حيث برعت في أداء دور "نجلاء" في مسلسل الأوراق المتساقطة.
وفي العام نفسه، قدمت فهرية أفجان أول تجربة سينمائية لها بدور البطولة في فيلم Aşk Tutulması، وفيلم أنت منزلي، كما شاركت عام 2006 في مسلسل Hasret وCennet، وقامت بأداء دور البطولة في مسلسل الربيع الكاذب (Yalancı Bahar) أمام الممثل العالمي جانسيل إلتشين وانتهى المسلسل مبكرًا لظروف شركة الإنتاج بالرغم من أنه كان ناجحًا.
وكذلك اشتهرت فهرية أفجان بمسلسل "طائر النمنمة" عام 2013 - 2014 التي لعبت دور البطولة فريدة، ولها فيلم "العشق يشبهك" مع الممثل التركي بوراك أوزجيفيت.
وقامت فهرية أفجان بدور جديد في مسلسل "حَتَّى الْمَمَاتِ" مع انجين أكيوريك بدور محامية، كما أنها قامت بتصوير إعلانات ماركة كوتون Koton العالمية في صيف 2017.
وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..