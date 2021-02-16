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رياضة

مش هيطول في الأهلي.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء كهربا أمام المريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:23 م
إبراهيم سعيد
إبراهيم سعيد
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مصطفى كرم

علق إبراهيم سعيد لاعب الأهلي السابق على أداء محمود عبد المنعم كهربا مع الاهلي امام المريخ السوداني في دوري ابطال افريقيا.


وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه بتويتر قائلا "‏كهربا انا بحبه جدا كلاعب بس  لو هيفضل بنفس المستوى ومظبطش نفسه مش هيطول في الاهلي".

وتعادل فريقا الأهلى والمريخ السودانى سلبيا فى الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى لمنافسات دورى أبطال افريقيا.

 

بدأت أحداث الشوط الأول بسيطرة من جانب النادى الأهلى الذى أتيحت له أكثر من فرصة للتهديف واحراز هدف التقدم فى ظل دفاع منظم من فريق المريخ السودانى .

 

وشهدت البدايات تفوقا أهلاويا وتعرض النيجيرى اجايي  للعنف من مدافع المريخ السودانى ضياء الدين محجوب الذى حصل على الكارت الأصفر.


وكاد الأهلى أن يتقدم فى الدقيقة 14 ولكن كهربا فشل فى استغلال الفرصة بعد تسديد الكرة عالية .


استمر الضغط الأهلاوى على الدفاع السودانى ولكن بمحاولات لم تنجح فى ظل التكتل الدفاعى وعدم استغلال بواليا وكهربا لكل الكرات العرضية وعدم القدرة على الهروب من الدفاع السودانى.

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