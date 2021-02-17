من مطبخك .. تخلصى من أعراض جرثومة المعدة

قد يكون استخدام العلاجات التقليدية مثل المضادات الحيوية صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص إليك علاجات طبيعية من مطبخك تخلصك منها

الشاي الأخضر







قد يساعد في قتل وإبطاء نمو بكتيريا هيليكوباكتر و يمنع التهاب المعدة. تناول الشاي أثناء الإصابة يقلل من شدة التهاب المعدة.



العسل

العسل يمكنه القضاء على البكتيريا بمفرده. يقترح الباحثون أن استخدام العسل مع العلاجات القياسية قد يقصر وقت العلاج.



زيت الزيتون

قد يعالج زيت الزيتون أيضًا بكتيريا الملوية البوابية فلزيت الزيتون قدرات مضادة للجراثيم قوية



جذر عرق السوس





جذر عرق السوس لا يقتل البكتيريا بشكل مباشر ، على الرغم من أنه يمكن أن يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلايا.







الثوم

بعيدا عن العلاجات الطبيعية لجرثومة المعدة مثل الثوم عادة ما الأطباء مزيجًا من اثنين من المضادات الحيوية ودواء مخفض للحموضة لعلاج بكتيريا الملوية البوابية. يُعرف هذا بالعلاج الثلاثي.



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