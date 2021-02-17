«تضامن البرلمان» تطالب الأعضاء بنشر التوعية على المشروعات القومية في الزيادة السكانية

قدّمت النائبة ندى ثابت، عضو لجنة التضامن الاجتماعى وذوى الإعاقة بمجلس النواب، الدعم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى قراره عن تغيير ثقافة تعدد الأطفال والإنجاب فى مصر حتى لا نواجه مشاكل أكبر، وذلك من خلال كلمته فى افتتاح المجمع الطبى بالإسماعيلية .





وقالت "ثابت"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه يجب على كل نائب فى محافظته العمل على توعية السكان فى ثقافة تعدد الأطفال والحد من الإنجاب، وتقديم التوعية على المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة للحد من الانفجار السكانى.





وأضافت البرلمانية، أنه تقام ندوة لعرض أهداف تنفيذ مشروع تشغيل الفتيات في مبادرات العناية بالصحة الإنجابية والممول من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر ضمن مشروع تحسين الخدمات المستضيفة للاجئين السوريين بمنحة من الحكومة اليابانية بالتعاون مع البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لإيجاد فرص عمل للفتيات في برنامج التوعية والزيارات المنزلية مساهمة في زيادة فرص الحصول على خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية.





وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الزيادة السكانية تمثل الخطر الأكبر، وأن كثرة الإنجاب واحدة من المشكلات التي تواجهها الدولة بشكل قوي، ورد بقوة على سؤال "انت متكلمتش في الموضوع ده قبل كده ليه؟"، قائلا: "في موضوعات مكنش ينفع نتكلم فيها إلا في وقتها لأن في أولويات للتعامل مع أزماتنا، لإن انتو مكنتوش جاهزين تسمعوا، ودلوقتي وجب التعامل مع أزمة الزيادة السكانية بشكل طموحي"، مردفا بشكل مازح: "أنا لو جيت قولتلكوا أزود المرتب من 1 إلى 10 آلاف، هتقولوا هات الـ 10 آلاف".