برلماني: إخضاع مكافآت نواب الشيوخ للضرائب يسهم في إسراع الإنجازات التنموية

أيَّد النائب عبد الفتاح يحيى عضو مجلس النواب، قرار إخضاع مكافآت نواب مجلس الشيوخ للضرائب، وهذا يساهم في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة ويهدف أيضًا إلي معاونة الدولة في الإسراع من مسيرة التنمية والإصلاح وتوفير سيولة مالية تمكننا من البدء الفوري بالمشروعات القومية التي مازالت قيد التنفيذ.





وأضاف "يحيى" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه إذا طبق نفس التعديل على نواب البرلمان لابد أن يكون على أساس الاختيار، فنواب المجلس تختلف قدرتهم المالية من نائب لآخر، كما يوجد تفاوت بين رجال الأعمال والنائبين عن العمال والفلاحين وفئات البسطاء، لذا يجب أن يكون اختياريًا.





ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصروفات النواب لاسيما نواب المحافظات تفوق الراتب المحدد لهم وذلك بسبب الانتقالات من أجل حضور الجلسات، فضلاً عن إنشاء مقراتهم الخاصة بمقابلة المواطنين وتقديم الخدمات لهم، بجانب المصروفات الشخصية في ظل تنحي النائب عن وظيفته الرئيسية منذ حصوله على العضوية.





وجاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ.





وكان قد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وذلك في مجموع مواده أمس.





وقد أنهى مجلس النواب الجدل حول مادة إعفاء المكافآت من الضرائب بإلغاء هذا النص إعمالاً بمبدأ المساواة، وأكد أشرف رشاد أن حزب مستقبل وطن سيتقدم بتعديل على لائحة النواب يلغي هذا الإعفاء، كما تمسك النواب بضرورة إخطار النائب رئيس مجلس الشيوخ قبل سفره وذلك وقائع سابقة حدثت بمشاركة نواب لمؤتمرات ضد مصر.





وقد وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت أعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.



