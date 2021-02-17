أشد فتكاً ومميتة.. مجدي يوسف: وصول سلالة كورونا البرازيلية إلى بلجيكا

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد من بروكسيل، إن سلالة فيروس كورونا الجديدة وصلت من البرازيل إلى بلجيكا، مضيفا أنه تم اكتشاف 3 حالات بكورونا البرازيلية في بلجيكا.

وأضاف يوسف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الثلاثاء، أن سلالة فيروس كورونا البرازيلية أشد فتكًا وأسرع انتشارًا ومميتة، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا قادر على التعامل مع سلالة كورونا البرازيلية وفقا لتصريحات متخصصين.





وتابع مراسل صدى البلد من بروكسيل، أنه لم يثبت أن يكون هناك لقاح قادر على التعامل مع السلالة البرازيلية.



