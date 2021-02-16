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مجدي يوسف: اكتشاف 3 حالات مصابة بكورونا البرازيلية في بلجيكا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:06 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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عادل نصار
قال مجدي يوسف مراسل "صدى البلد" لدى العاصمة بروكسيل، إن من مصاب فيروس كورونا يحصل على جرعة واحدة من اللقاح فقط وليس جرعتين، مشيرا إلى أن سلالة فيروس كورونا البرازيلية وصلت إلى بلجيكا.

وأضاف "يوسف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أي لقاح متوفرة في الاتحاد الأوروبي قادر على التعامل مع السلالة البرازيلية لكورونا، منوها بأن تم اكتشاف 3 حالات مصابة في بلجيكا.

وتابع أن سلالة فيروس كورونا البرازيلية أشد فتكا وأسرع انتشارًا ومميت، مشيرا إلى أن لقاح فيروس كورونا قادر على التعامل مع سلالة كورونا البرازيلية وفقا لتصريحات متخصصين.

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