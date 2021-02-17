ابنها توفي وماتت بعده بـ5 دقائق من الحزن.. اللحظات الأخيرة لوفاة أم وابنها في بني سويف

سادت حالة من الحزن واتشحت القرية بالسواد علي فراق أم وابنها في أقل من 5 دقائق من أبناء قرية الشيخ علي البهلول مركز بني سويف، لفقدان القرية خيرة شبابها وهو يعمل محاميا والذي توفي بسكتة قلبية، ووفاة والدته بعده بدقائق، والتي لم تحتمل خبر وفاته، وشيع أهالي القرية مساء الإثنين، جثمان المحام ووالدته التي توفيت بعده بلحظات حزنا عليه، من مسقط رأسهما إلى مقابر العائلة بشرق النيل.









صدي البلد انتقل إلى منزل المتوفيين والتقي ومحمد عبدالسلام الشقيق الأكبر للمحامي الشاب الراحل أحمد عبدالسلام مرسي والذي قال "رحمة الله على الإثنين، الجميع هنا في قريتنا يعرف أحمد جيدا لما يقوم به من أعمال خير، ومساعدته للغير، بل من السباقين في ذلك، ونزل نبأ وفاته علينا جميعا كالصاعقة، مشيرا إلي أن أحمد كان ينوي التبرع بستة قراريط أرض زراعية لبناء معهد ديني عليها وتمت جميع الموافقات.





وأشار إلى أنه تم نقل أحمد للمستشفى بعد أن ظن الجميع أنه مغشيا عليه أو في حالة إعياء، إلا أن الجميع فوجئ بوفاته بسكتة قلبية، وعدنا بالجثمان إلى المنزل: "بدأنا في تجهيزه تمهيدا لدفنه، وأثناء ذلك علمت والدتي بالخبر وأصرت الدخول إليه واحتضانه حيث إنها كانت تحبه كثيرا عوضا عن عدم زواجه وكانت تعطف عليه كما لو كان طفلا صغيرا، ثم دخلت والدتي في حالة إعياء وسقطت مغشيا عليها.





ولفت إلى أنه نقل والدته للمستشفى، إلا أنها فارقت الحياة، وفي تلك اللحظة كان أهالي القرية يستعدون لتشييع جثمان أحمد، قبل أن يصل خبر وفاة الأم: «انتظرنا حتى نجهز جثمان والدتي من تغسيل وتكفين، ليخرجا سويا إلى مثواهما الأخير في جنازة واحدة، شارك بها أهالي القرية والقرى المجاورة دون علم والدي بوفاة أمي».





فيما قال شقيقه الأصغر رجب: أحمد كان يعمل في قضية قتل وكنت معه حتي الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الوفاة وتركته وكان سعيدا بعمله وكان بارا بوالديه ومحبا لأطفالي وأطفال أخي محمد حتي أنه كاد يكون قلبه حاسس إنه مفارق.





وأضاف محمد رجب، ابن خال المحام وجاره، إنه فوجئ بنبأ وفاة صديقه، الإثنين، وفور التوجه إلى منزله للبدء في مراسم تشييع جثمانه سقطت والدته مغشيا عليها وبمحاولة إسعافها بنقلها للمستشفى، فوجئ الجميع بوفاتها: « تم تأخير خروج جثمان الابن حتى تجهيز الأم وتغسيلها وتكفينها وخرجا الإثنين في مشهد جنائزي واحد، شارك به كل أهالي القرية والقرى المجاورة».





وكانت قرية الشيخ علي البهلول التابعة لمجلس قروي شريف باشا، مركز بني سويف شهدت الإثنين، واقعة حزينة حيث باغت الموت بشكل مفاجئ أحمد عبد السلام مرسي محام، 45 سنة، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، أثناء نومه، بمنزل أسرته، الأمر الذي لم يستحمله قلب والدته المسنة التي لحقت به بعد عدة دقائق من وفاته، حزنا عليه.







