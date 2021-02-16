ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: غدا درجات الحرارة تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية ..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:36 م
الأرصاد
الأرصاد
Advertisements
محمود محسن
أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أننا مازلنا في حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه مازال هناك انخفاض فى درجات الحرارة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، أن درجات الحرارة ستتراوح خلال فترة الليل بين 6 و7 درجات مئوية، وسنشعر بتلك الحرارة حتى الساعات الأولى من صباح الغد إلى أن تصل درجة الحرارة العظمى 11 درجة مئوية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج سيصل غدا إلى 7 أمتار، مؤكدا أن الموانئ ستغلق على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط. 

وأشار إلى أنه مازال الانخفاض في درجات الحرارة مستمرا، وهناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في القاهرة.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ

قبل تدشينها .. تعرف على مرسيدس EQS الكهربائية المخصصة للسوق الأمريكي

مخاطر النوم على البطن للحامل في جميع الشهور