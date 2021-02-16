الأرصاد: غدا درجات الحرارة تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية ..فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أننا مازلنا في حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، مشيرا إلى أنه مازال هناك انخفاض فى درجات الحرارة.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" على فضائية "دي إم سي"، أن درجات الحرارة ستتراوح خلال فترة الليل بين 6 و7 درجات مئوية، وسنشعر بتلك الحرارة حتى الساعات الأولى من صباح الغد إلى أن تصل درجة الحرارة العظمى 11 درجة مئوية.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن ارتفاع الأمواج سيصل غدا إلى 7 أمتار، مؤكدا أن الموانئ ستغلق على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط.





وأشار إلى أنه مازال ال انخفاض في درجات الحرارة مستمرا، وهناك فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق في القاهرة.