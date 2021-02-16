الأمين العام لحزب الله يهدد إسرائيل بحرب واسعة

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، أن الحزب مستعد للرد على أي ضربة عسكرية توجهها إسرائيل إلى لبنان.





وقال نصرالله في خطاب متلفز مخاطبًا رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي: "إذا ضربتم مدننا سنرد بالمثل وإذا استهدفتم قرانا سنقصف مستعمراتكم ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الأيام القتالية إلى حرب واسعة".



