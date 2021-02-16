الأمين العام لحزب الله يهدد إسرائيل بحرب واسعة

أعلن الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اليوم الثلاثاء، أن الحزب مستعد للرد على أي ضربة عسكرية توجهها إسرائيل إلى لبنان.
وقال نصرالله في خطاب متلفز مخاطبًا رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي: "إذا ضربتم مدننا سنرد بالمثل وإذا استهدفتم قرانا سنقصف مستعمراتكم ولا أحد يضمن ألا تتدحرج الأيام القتالية إلى حرب واسعة".
وأنهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، تدريبًا عسكريًا مفاجئًا، انطلق يوم الأحد الماضي، استهدف خلاله 3 آلاف هدفًا تحاكي مواقع لحزب الله اللبناني خلال 24 ساعة.
وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن التدريب شمل مهاجمة منظومة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله في جنوب لبنان ومدينة بيروت.
ونقل موقع "واللا" عن مسؤول عسكري إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن التدريب شمل تفعيل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية لمواجهة "صواريخ حزب الله التي قد تستهدف قواعد القوات الجوية الإسرائيلية والتجمعات السكانية".