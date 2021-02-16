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منوعات

بلطجية من المراهقين يحطمون سيارة بشكل عنيف دون سبب .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت اللقطات المروعة اللحظة التي تحطم فيها مجموعة من الشباب الزجاج الأمامي للسيارة عن طريق الركل على الزجاج قبل تمزيق المرآة الجانبية للسيارة في هجوم غير مبرر خارج منزل امرأة.


ووفقًا لفيديو نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، تم تصوير أربعة شبان وهم يركضون عبر شارع في كيركبي ، بمقاطعة ميرسيسايد البريطانية ، يوم الأحد ، قبل أن يقفزوا على غطاء محرك سيارة فورد فييستا ويشنون هجومهم عليها.


 شاركت مالكة السيارة ، تريسي دروواتر ، المقطع عبر الإنترنت في محاولة للعثور على من حطموا سيارتها، التي وصفتهم بـ "الحثالة الصغيرة الحقيرة".


 في اللقطات ، تظهر مجموعة من أربعة رجال يركضون مباشرة نحو السيارة من الجهة المقابلة للشارع، حيث قفز اثنان منهم على الفور على غطاء محرك السيارة وتمكنا من كسر الزجاج الأمامي عن طريق الركل على الزجاج.

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