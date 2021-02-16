هالة زايد: افتتاحات مشروعات الصحة اليوم تكلفت 40 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه لأول مرة يتم تدشين افتتاحات في مجال الصحة بشكل مكبر، وافتتاحات اليوم فقط تكلفتها أكثر من 40 مليار جنيه.





وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أنه تم إخلاء مصر من فيروس "سي" عن طريق المسح المبكر والعلاج بمبادرة "100 مليون صحة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه.





وتابعت هالة زايد "مع تنمية مصر تزيد مخصصات وزارة الصحة للتطوير، ومع تدشين مبادرة الأمراض المزمنة البنك الدولي أكد أن كل دولار أنفق على المبادرة يوفر 2 أو 2.5 دولار على أرض الواقع".





وأكدت هالة زايد "المبادرات سخية وتخدم 100% من الشعب، والدولة حرصت على زيادة مخصصات وزارة الصحة وزيادة الاستثمارات في القطاع الصحي".



