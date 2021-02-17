اليوم.. جامعة حلوان تنفذ دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان ، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





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ومن هذه الدورات التدريبية يتابع اليوم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس تنفيذ دورة تدريبية تدور حول التفكير الإبداعي وذلك فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.









وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.





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