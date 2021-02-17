ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. جامعة حلوان تنفذ دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

اقرأ أيضا :


ومن هذه الدورات التدريبية يتابع اليوم مركز تنمية قدرات اعضاء هيئة التدريس تنفيذ دورة تدريبية تدور حول التفكير الإبداعي وذلك  فى تمام الساعة التاسعة صباحّا. 


وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه. 

اقرأ أيضا :


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي.. 16 الجاري

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول نظم الامتحان وتقويم الطلاب .. منتصف فبراير

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول اتخاذ القرار وحل المشكلات..٩ فبراير

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول التفكير الإبداعي .. 16 فبراير

23 فبراير..جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول المشروعات الممولة دوليا

اليوم.. جامعة حلوان تتابع تنفيذ دورة تدريبية حول اتخاذ القرارات وحل المشكلات

ترشيحاتنا

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

ميار شريف تتلقى دعوة للمشاركة في بطولتي قطر المفتوحة ودبي العالمية

ابنها توفي وماتت بعده بـ5 دقائق من الحزن.. اللحظات الأخيرة لوفاة أم وابنها في بني سويف

بعد أزمة الوداد وكايزر تشيفز.. الجبلاية تدرس استضافة مباراة بلوزداد وصنداونز

سعر ومواصفات تويوتا راش 2021 بالسوق المصرية

بعد تعافيه من كورونا.. كريم فهمى يعلن عن سبب إصابته

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مقصورة فضائية.. انفينيتي تعلن أسعار ومواصفات INFINITI QX55 2022 | صور

بـ 250 ألف جنيه.. سوزوكي سياز 2021 في مصر