هاشتاج #برشلونة_باريس يتصدر تويتر ومغردون.. إمبابي مرعب وخطير

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #برشلونة_باريس أثناء مواجهة برشلونة مع باريس سان جيرمان بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.







وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏ديمبلي قبل موسمين ضيع هدف ضد ليفربول واليوم ضيع فرصه سهله قدام باريس هاذا كيف تتفاهم معه اقسم بالله انه عاهه وعاله على الفريق لاعب فائدته صفرر ما ادري كيف انضحك علينا رجعوه لدورتموند بس ‎#برشلونه_باريس" و "‏ياخي مبابي لاعب كبير امكانيات جباره قوة تأثير هيبه مرررررعب خطيررر مبابي فريق لحاله ومن حظ برشلونه ان نيمار+ديماريا غير موجودين ولا كانت مصيبه جد

#برشلونة_باريس".







وقال آخرون "‏شوط أول حذر بالبدايات ولكن

بعد هدف ميسي اضاع ديمبلي فرصة قتل المباراه بعدها كوارث الجهة اليمنى بدأت من تمريرات فيراتي لمبابي وكورزاوا البرسا دفاعيًا سيء وأضاع 3 فرص اهداف 2 من ديمبلي وفرصه لجريزمان بوسكيتس دي يونج سيئين بيدري افضل لاعب ريكي مينغويزا يجب إدخالهم#برشلونة_باريس" و "‏‎#برشلونه_باريس الجهة اليمنى شوارع في البرشا ديست ودي يونج وحدهم ديمبلي يساند على استحياء ، تبديل الاجنحة ومساندة جريزمان افضل بتكون من الشكل الحالي".





وانتهى الشوط الأول بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، بالتعادل الايجابي 1-1



أحرز ليونيل ميسي الهدف الاول لبرشلونة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ، وسجل مبابي التعادل في الدقيقة 32.



وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط الهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27 واحرز التعادل مبابي في الدقيقة 32