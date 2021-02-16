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تعليم

فيديو.. شرح كيفية الإجابة عن أسئلة الامتحان بنظام البابل شيت

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:41 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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حسام الفقي
نشرت كلية التجارة جامعة عين شمس، مقطع فيديو توضيحيًّا لشرح كيفية الإجابة عن أسئلة الامتحان بنظام "البابل شيت" لكافة البرامج التعليمية بالكلية، ويمكن للطلاب مشاهدة الفيديو من خلال هذا اللينك اضعط هنا .

كما أعلنت الكلية، جداول امتحان الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020 – 2021 لجميع الشعب وهي كالآتي: 

 جدول شعبة الدراسة باللغة العربية
• جدول شعبة الدراسة باللغة الانجليزية
• جدول شعبة الدراسة باللغة الفرنسية
• جدول برنامج الساعات المعتمدة باللغة العربية
• جدول برنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية
• جدول برنامج الشراكة كين
• جدول برنامج التعلم المدمج نظام قديم
• جدول برنامج التعلم المدمج نظام مدمج
على الرابط التالى اضغط هنا 

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