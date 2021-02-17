أسر ياسين: فيلم السرب أقل واجب تجاه الشهداء .. فيديو

قال الفنان آسر ياسين سعيد إننى كنت جزءًا من تلك التجربة العظيمة لفيلم السرب" مشيرًا إلى أن التجربة مبهرة للغاية .





وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي ام سي "أنني منذ أن كنت صغيراً سمعت عن بطولات الجيش المصري خاصة أن جدي كان لواء عسكريا وكنت اتمنى أن اعلم بطولات الجيش".





وتابع الفنان آسر ياسين أن فيلم السرب أقل واجب تجاه الشهداء مؤكدًا أن الفيلم اعتمد على قصة حقيقية فشخصية الطيار كانت ملهمة في أداء الدور والشخصية وأثرت في شخصيتي.



