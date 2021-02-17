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توك شو

أسر ياسين: فيلم السرب أقل واجب تجاه الشهداء .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:58 ص
الفنان أسر ياسين
الفنان أسر ياسين
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محمود محسن
قال الفنان آسر ياسين سعيد إننى كنت جزءًا من تلك التجربة العظيمة لفيلم السرب" مشيرًا إلى أن التجربة مبهرة للغاية .

 وأضاف "ياسين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي عبر فضائية دي ام سي "أنني منذ أن كنت صغيراً سمعت عن بطولات الجيش المصري خاصة أن جدي كان لواء عسكريا وكنت اتمنى أن اعلم بطولات الجيش".

وتابع الفنان آسر ياسين  أن فيلم السرب أقل واجب تجاه الشهداء مؤكدًا أن الفيلم اعتمد على قصة حقيقية  فشخصية الطيار كانت ملهمة في أداء الدور والشخصية وأثرت في شخصيتي.

وأشار ياسين إلى أن كان هناك إلهام كبير عندما واجهت أبناء شهداء مقاتلين مصريين معلقا "كان حاجة عظيمة وواجهت واقعًا غير الواقع الذي نعيش فيه والمقابلة مع الواقع أعظم بكثير".
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