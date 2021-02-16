أخبار الزمالك.. أحدث جهاز استشفاء عالمي للفريق .. وإعلان قائمة الفريق لمواجهة الإسماعيلي

نشر "صدى البلد" مجموعة من الأخبار التي تخص نادي الزمالك سواء المحلية أو الإفريقية التي جاءت على مدار اليوم من خلال السطور الآتية:
كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم، عن استقدام جهاز استشفاء عالمي للاعبين على أحدث مستوى.
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها غدا، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة للدوي الممتاز.
قال حسين ياسر المحمدي، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب قطر الأسبق، إن أفضل فترات حياته على المستوى الفني، كانت داخل القلعة البيضاء، مشيرا إلى أن حسام حسن استطاع أن يفعل ما فشل مانويل جوزيه في تحقيقه.