خبير يكشف أهمية قمة دول الساحل الإفريقي في هذا التوقيت.. فيديو

قال إسماعيل الشيخ سيديا خبير في الشؤون الإفريقية، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكد أن بلاده ستعزز تحركها للقضاء على المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة في منطقة الساحل.









وأضاف الخبير في الشئون الإفريقية، في حديثه لقناة "الغد"، أن ماكرون، دعا الى تعزيز مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وإعادة فرض سلطة الدولة, مشيرا إلى أن قمة الساحل استمرت على مدار يومين.









وأشار الخبير في الشئون الإفريقية، إلى أن فرنسا تلعب دورا كبيرا في المنطقة وتقتطع جزءا من قوة البعثة بقوة الساحل، مشيرا إلى الاختلاف بين الرئاسة الفرنسية وجهاز الاستخبارات بشأن سحب قوة برخان وهي القوة الفرنسية هي قوة لمكافحة الإرهاب في مالي منذ 7 سنوات وحول محاربة التنظيمات الإرهابية في المنطقة وبعض الخارجين على اتفاق الجزائر ومدى استمرار قوة برخان هناك.







