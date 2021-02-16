مهرجان العين السينمائي يفتح باب المشاركة في مسابقة السيناريو

‏أعلن مهرجان العين السينمائي عن‬⁩ فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي عن مسابقة جديدة بعنوان «مسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ».

المسابقة تقام للامارتيين فقط، وتستمر في تلقي الطلبات حتى مايو المقبل.

ومن المنتظر ان يحصل 3 فائزين على 20 ألف درهم إماراتي لكل منهم، بهدف تقديم جيل جديد من كتاب السينما الإماراتيين.

وقد عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".





وقالت "سعيد،" في تصريحات لها : "توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة، كنت أتمنى أن أوصلها للجميع".







