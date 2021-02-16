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فن

مهرجان العين السينمائي يفتح باب المشاركة في مسابقة السيناريو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:17 م
صدى البلد
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محمد نبيـل
‏أعلن مهرجان العين السينمائي عن‬⁩ فتح باب التسجيل عبر موقعه الرسمي عن مسابقة جديدة بعنوان «مسابقة مهرجان أبوظبي للسيناريو غير المنفذ».

المسابقة تقام للامارتيين فقط، وتستمر في تلقي الطلبات حتى مايو المقبل.

ومن المنتظر ان يحصل 3 فائزين على 20 ألف درهم إماراتي لكل منهم، بهدف تقديم جيل جديد من كتاب السينما الإماراتيين.

وقد عبرت السيناريست نهى سعيد عن سعادتها البالغة بفوز فيلمها الجديد عابد بجائزة أفضل فيلم بمهرجان العين السينمائي بمسابقة "اصنع فيلمك في زمن الكورونا".

وقالت "سعيد،" في تصريحات لها : "توقعت أن ينال عابد إعجاب الجمهور ولجنة التحكيم لأن به قيمة إنسانية ورسالة، كنت أتمنى أن أوصلها للجميع".


وأضافت: "عندما تحدثت مع أحمد إبراهيم، بطل الفيلم، وحكيت له الفكرة أعجب بها على الفور وزادني حماسه لها وإيمانه بها، رغبة في أن تخرج على أكمل وجه وأن أذهب بخيالي أكثر "بره الصندوق"، وأتوغل في الحالة النفسية والإنسانية العابد بطل القصة، وهنا أريد أن أشكر أحمد إبراهيم والمخرج مدحت عبد الله لحرصهما على خروج الفيلم وتنفيذه بشكل احترافي يضيف للنص ولا ينقص منه".
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