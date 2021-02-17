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توك شو

مدير صندوق العشوائيات يكشف تفاصيل جديدة حول تطوير مثلث ماسبيرو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:49 ص
المهندس خالد صديق
المهندس خالد صديق
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قسم التوك شو
رد المهندس خالد صديق مدير صندوق تطوير العشوائيات، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي مقدمة كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إي، حول لماذا لم يشمل مخطط تطوير مثلث ماسبيرو،  إزالة مبنى التلفزيون ونقله لمكان أخر كونه حديثاً وينتمي لحقبة الاشتراكية .

وقال : "مبنى الخارجية مش قديم ويحتاج لتطوير وذات الحال بالنسبة للتلفزيون .." ماسبيرو " أصبح رمزًا للإعلام في مصر وإفريقيا والوطن العربي وبات رمزًا له معنى تاريخي حتى ولو يكمل  100 عام من عمره ".

وحول دخول الملحق التجاري لفندق " هليتون رمسيس " ضمن عملية التطوير عبر الازالة  فقال : " ممكن  أن شاء الله يبقى داخل في حتة التطوير  .. وسيكون لأصحاب المحال التجارية تعويض بأماكن تجارية ولن يضار أحد أو يقل عن مستواه ".

وأوضح أن قرار عدم إزالة عقارات ماسبيرو  لو إتخذ سيوفر على الدولة مبالغ طائلة  تتجاوز المليار جنيه  لكن نحن لانبتغي إلا إستكمال المشروع في أبهى صوره وأتم قائلًا  : " نحن ندرس دائمًا   ماهو في مصلحة المشروع والمكان وقبل كل ذلك مصلحة الناس.
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