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توك شو

بروديسكي: ترامب لديه سلطة وقوة يستطيع من خلالها أن يحدث تأثيرا ضد خصومه..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:41 م
ترامب
ترامب
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التوك شو
قال ماثيو بروديسكي، كبير الباحثين في مجموعة الأمن القومي الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب ، أصبح لديه سلطة وقوة يستطيع من خلالها أن يحدث تأثيرا ضد خصومه، مشيرا إلى أن ترامب أصبح لديه أيضا أن يضر فمن الممكن أن يفعل ذلك.

وأضاف كبير الباحثين في مجموعة الأمن القومي الأمريكي، في حديثه لقناة "الغد"، أن ترامب الآن يملك الضرر إذا أراد الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منوها إلى أنه وضع طريقا واضحا للحزب الجمهوري بمنصة لهم خلاف الديمقراطيين وهم لم يستطعوا تحقيقها من قبل وتوسيع القاعدة الانتخابية.

وأشار كبير الباحثين في مجموعة الأمن القومي الأمريكي، إلى أن ترامب سقط بسبب التواصل وليس السياسات، مبينا أن سقوط ترامب بمثابة درس للجمهوريين في المراحل المقبلة، في ظل الأفكار اليسارية المتشددة للحزب الجمهوري.

وأوضح كبير الباحثين في مجموعة الأمن القومي الأمريكي، أن ترامب قد يزال القوى العظمي بالنسبة للحزب الجمهوري، وقد نرى ذلك خلال الأشهر المقبلة خاصة وأن الأمر اختلف في ظل عدم وجود تويتر للرئيس الأمريكي السابق والتأثير سيكون واضحا.
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