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وزيرة الصحة: مستشفيات منظومة التأمين الشامل تم إنشاؤها للمواطن البسيط

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:20 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، تعليقا على افتتاحات اليوم بمحافظة الإسماعيلية في قطاع الصحة، إن 100% من المواطنين في بورسعيد يتلقون الخدمة الصحية بنفس المعايير في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن "المستشفيات التي تم افتتاحها اليوم في الإسماعيلية وجنوب سيناء والأقصر تقدم الخدمة الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل لكل المصريين".

وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أن "المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي تم إنشاؤها للمواطن البسيط".

وتابعت هالة زايد "لدينا سياحة علاجية من دول كثيرة يدفعون بالدولار في المستشفيات التي يتم علاج المواطن فيها بالمجان".
 
وأكدت هالة زايد "المستشفيات التي تم افتتاحها اليوم بدأت العمل، وبها الأطقم الطبية المدربة، وتستقبل المرضى". 

ولفتت هالة زايد إلى أن "المستشفيات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل تستقبل الحالات المصابة بفيروس كورونا".

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