الأهالى يوجهون الشكر للرئيس السيسى.. مستشفى بلطيم النموذجي صرح طبي في كفر الشيخ.. شاهد

وجه أبناء محافظة كفر الشيخ، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على افتتاح مستشفى بلطيم النموذجي، عبر الفيديو كونفراس، مشيرين إلى أن هذا المستشفى يُعد صرحًا طبيًا عملاقًا وشامخًا يؤدي خدمة طبية متميزة لأبناء المحافظة خاصة أبناء بلطيم وبرج البرلس، وجميع مراكز المحافظة بعد تحويله إلى أول مستشفى عزل بالمحافظة.





يقول عادل قطاطو، عضو مجلس محلي محافظة كفر الشيخ السابق، ومن أبناء مدينة بلطيم، لـ"صدى البلد"، إن مستشفى بلطيم النموذجي أو المعروف حاليًا باسم "عزل بلطيم"، شاهد على إنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي على أرض محافظة الأمل والمستقبل، مشيرًا إلى أنه يقدم خدمة طبية متميزة نظرًا للإمكانيات الهائلة والمتقدمة به، خاصة في مواجهة فيروس كورونا.





ويضيف الدكتور فيصل متولي، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة كفر الشيخ، ومن أبناء بلطيم، أن مستشفى عزل بلطيم ساهم بشكل كبير في مواجهة فيروس كورونا خلال جائحتي كورونا الأولى والثانية، وحقق نسبًا إيجابية كبيرة في الشفاء من هذا المرض، موجهًا الشكر والتقدير للرئيس السيسي على اهتمامه اللامحدود بالقطاع الطبي واهتمامه بالصحة والتعليم وجعلهما في مقدمة أولوياته واهتمامه ضمن استراتيجية بناء الإنسان المصري.





وكشفت مصادر طبية خاصة لـ"صدى البلد"، أن مستشفى عزل بلطيم، استقبل نحو 2478 حالة مصابة بـ كورونا، وأن نسبة الشفاء والتعافي به نحو 80%، مشيرة إلى أن المستشفى شهد تعافي أكبر حالة تعافٍ من فيروس كورونا لمريض مسن يبلغ من العمر 92 عامًا، وأيضًا تعافي أصغر حالة مصابة بفيروس كورونا لطفلة تبلغ عمرها 7 أعوام.





ويُعد مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، أول مستشفى متخصص لاستقبال وعلاج الحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا المستجد في محافظة كفر الشيخ، منذ بدء الجائحة الأولى في أبريل الماضي، فهذا المستشفى، جرى إنشاؤه حديثًا، ويحظى بمقومات طبية متميزة، فضلًا عن تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية، وموقعه المتميز القريب من الطريق الدولي الساحلي، الرابط بين محافظات كفر الشيخ ودمياط والدقهلية والبحيرة والإسكندرية.





ويقع مستشفى بلطيم النموذجي "عزل بلطيم"، على مساحة 5200 متر مربع، ويضم 165 سرير عزل، منها 40 سريرًا "عناية مركزة" مزودة بأجهزة تنفس صناعي للحالات الحرجة، وجرى تجهيزه وتزويده من قبل وزارة الصحة، بأحدث الأجهزة الطبية، وفقًا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة، وبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى في يونيو الماضي تحت إشراف مديرية الشئون الصحية.





ويضم مستشفى بلطيم النموذجي، فريق من أمهر الأطباء والتمريض بقيادة الدكتور تامر حامد، مدير المستشفى، ويحظى هذا المستشفى، الذي جرى نقل تبعيته إلى المراكز الطبية المتخصصة، باهتمام ومتابعة من الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، و الدكتورة سماح جاد، مدير عام الطب العلاجي، والدكتور عبد الرؤوف حمد، مدير إدارة المستشفيات.







