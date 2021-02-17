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توك شو

برلمانية: دورنا مهم في متابعة إجراءات القوى العاملة لحصر أعداد العمالة غير المنتظمة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:18 ص
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
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قسم التوك شو
علقت النائبة إيمان العجوز عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، على إنشاء الحكومة قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة قائلة : "البرلمان  لديه قضايا كثيرة خاصة بـ لجنة القوى العاملة التي تكتظ ملفاتها الحالة والمهمة خاصة في ملف العمالة غير المنتظمة حيث أدركنا أنها تمثل خطورة بالغة وحاز على إهتمامنا الشديد من حيث التسهيلات والتشريعات اللازمة والضامنة لحقوق هذه الفئة ".

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة أون إى تقديم الإعلامية لميس الحديدي، : " سنبدأ بالحصر الحقيقي وعن قرب في حصر أعداد هذه الفئة من حيث الاعداد وهو إجراء شرعت بها فعليًا وزارة القوى العاملة ونحن دورنا  كبرلمان وكلجنة على وجه الخصوص في هذا الامر هو المراقبة  للتأكد من سرعة الانتهاء من هذا الحصر  بشكل سريع جدًا .

وشددت على أن  الدولة الان  تحتاج لجهد متكامل بين البرلمان ووزارة القوى العاملة لسرعة الانتهاء من حصر   أعداد هذه الفئة قائلة : " ليس لدينا الآن رفاهة  الوقت خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والصحية  وجائحة كورونا أيضًا والتي تؤثر على هذا القطاع العريض في العالم كله ".

وتابعت: " ثاني الامور المنوطة بنا كمجلس نواب أن البرلمان يصر على متابعة التحول الرقمي في وزارة القوى العاملة وكافة الجهات المتعاملة مع  قطاع العمال حيث ان التحول الرقمي  يساعد   العامل غير المنتظم  من تسجيل فبياناته فور تركه  للعمل وأنه بات منضمًا لقطاع العمالة غير الرسمية  وهذا يساعدنا على دعم هذه الفئة عبر  تحديد المصانع والشركات التي تبحث  عن عمالة مدربة  حيث نعمل عبر التحول الرقمي  كحلقة وصل بين هذه الشركات والعماله لتسهيل إيجاد وظائف لها ".
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