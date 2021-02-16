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توك شو

اتخضيت .. مخرج فيلم السرب يكشف عن ردة فعل الجمهور بعد عرض البرومو .. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:43 م
المخرج أحمد نادر
المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب
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محمود محسن
قال المخرج أحمد نادر جلال مخرج فيلم السرب انني كنت محظوظ واتخضيت من رد الفعل الكبير بعد عرض البرومو الخاص بفيلم "السرب" مؤكدا "أن سعادة الناس من عرض البرومو خلتني أخاف" لأنه يرفع من سقف الطموحات وتثبت أن القادم أصعب.

وأضاف جلال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أنه عند التقاط صورة لي بالقرب من طائرة "أف 16" كان شعورا مرعبا وجميلا، لأنه كان بداخل تلك الطائرة طيار حقيقي شارك بالضربة الجوية بليبيا.

وتابع مخرج فيلم السرب أن التحدي كان كبير للقيام بتصوير فيلم يحاكي الواقع،  مؤكدا أنه كانت هناك صعوبات من أجل انتاج عمل سينمائي ناجح.

وأشار جلال إلى أن  العمل كبير جدا وضخكم وجميع مشاهده صعبة خاصة الجزء الخاص بداعش والقوات الجوية، مؤكدا أن كل المشاهد تحتاج الى التحضير بشكل كبير.
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