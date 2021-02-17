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سيارات

أمازون وبلاك بيري تشتركان بمنصة تنقل لأولياء الأمور سلوكيات أبنائهم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:01 ص
بمنصة تنقل لأولياء
بمنصة تنقل لأولياء الأمور سلوكيات أبنائهم
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كريم عاطف

أعلنت شركة امازون من خلال شركتها الفرعية Amazon Web Services AWS ، عن اتفاقية عالمية طويلة المدى  مع بلاك بيري  BlackBerry ، لتطوير وتسويق منصة بيانات المركبات الذكية من BlackBerry ، المسماة IVY .


وأوضحت شركة امازون ان منصة IVY هي عبارة عن منصة برمجية قابلة للتطوير تتيح لشركات صناعة السيارات توفير طريقة متسقة وآمنة لقراءة بيانات مستشعر السيارة ، و يمكن لشركات صناعة السيارات استخدام هذه المعلومات لإنشاء خدمات سريعة الاستجابة داخل السيارة تعزز تجارب السائق والركاب.


وتابعت الشركة انه سيتم تشغيل نظام IVY داخل الأنظمة المضمنة في السيارة ، ولكن ستتم إدارتها وتهيئتها عن بُعد مما يشبه مركز تحكم مركزي كبير .


مما سيتيح لشركات صناعة السيارات الحصول على رؤية أكبر لبيانات السيارة ، والتحكم في من يمكنه الوصول إليها ، وقدرات الحوسبة المتطورة لتحسين سرعة وكفاءة البيانات.


من خلال القدرات المتكاملة لـ IVY ، سيتمكن صانعو السيارات من تقديم ميزات ووظائف وأداء جديد للعملاء على مدار عمر مركباتهم المتصلة بمركز التحكم المركزي الذي يطلق عليه مصطلح " السحابة " في إشارة الى تتبعه للسيارة .


و يمكن أن تستفيد IVY من بيانات السيارة للتعرف على سلوك السائق والظروف الخطرة مثل الطرق الجليدية أو حركة المرور الكثيفة ، ثم توصي بأن يقوم السائق بتمكين ميزات سلامة السيارة ذات الصلة مثل التحكم في الجر أو المساعدة في الحفاظ على الممرات أو التحكم التكيفي في التطواف ، او نقل لأولياء الأمور سلوكيات أبنائهم   .

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