أمازون وبلاك بيري تشتركان بمنصة تنقل لأولياء الأمور سلوكيات أبنائهم

أعلنت شركة امازون من خلال شركتها الفرعية Amazon Web Services AWS ، عن اتفاقية عالمية طويلة المدى مع بلاك بيري BlackBerry ، لتطوير وتسويق منصة بيانات المركبات الذكية من BlackBerry ، المسماة IVY .





وأوضحت شركة امازون ان منصة IVY هي عبارة عن منصة برمجية قابلة للتطوير تتيح لشركات صناعة السيارات توفير طريقة متسقة وآمنة لقراءة بيانات مستشعر السيارة ، و يمكن لشركات صناعة السيارات استخدام هذه المعلومات لإنشاء خدمات سريعة الاستجابة داخل السيارة تعزز تجارب السائق والركاب.





وتابعت الشركة انه سيتم تشغيل نظام IVY داخل الأنظمة المضمنة في السيارة ، ولكن ستتم إدارتها وتهيئتها عن بُعد مما يشبه مركز تحكم مركزي كبير .





مما سيتيح لشركات صناعة السيارات الحصول على رؤية أكبر لبيانات السيارة ، والتحكم في من يمكنه الوصول إليها ، وقدرات الحوسبة المتطورة لتحسين سرعة وكفاءة البيانات.





من خلال القدرات المتكاملة لـ IVY ، سيتمكن صانعو السيارات من تقديم ميزات ووظائف وأداء جديد للعملاء على مدار عمر مركباتهم المتصلة بمركز التحكم المركزي الذي يطلق عليه مصطلح " السحابة " في إشارة الى تتبعه للسيارة .





و يمكن أن تستفيد IVY من بيانات السيارة للتعرف على سلوك السائق والظروف الخطرة مثل الطرق الجليدية أو حركة المرور الكثيفة ، ثم توصي بأن يقوم السائق بتمكين ميزات سلامة السيارة ذات الصلة مثل التحكم في الجر أو المساعدة في الحفاظ على الممرات أو التحكم التكيفي في التطواف ، او نقل لأولياء الأمور سلوكيات أبنائهم .