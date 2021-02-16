وزير الدولة السعودي لشئون الدول الافريقية يحتفل بفوز الأهلي على المريخ السوداني

علق السفير أحمد عبد العزيز القطان وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية والسفير السعودي السابق بالقاهرة على فوز الأهلي بثلاثين نظيفة على المريخ السوداني بدوري أبطال أفريقيا.





وكتب احمد القطان عبر تويتر قائلا "تابعت فوز النادي الاهلي المصري علي المريخ السوداني من الخرطوم في بداية مشوارهما في دوري ابطال افريقيا وان شاء الله يتاهلا لدور الستة عشر سوياوالامل كبير بأن يحقق الفارس الاحمر اللقب العاشر والثاني علي التوالي ‎#الأهلي_في_المونديال ‎#الاهلي ".



حقق النادي الأهلي الفوز على منافسه المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا .



شهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف الأول عن طريق مجدي قفشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء وأضاف الثاني محمود كهربا في الدقيقة 63 وسجل والتر بواليا الهدف الثالث في الدقيقة 71 من زمن المباراة .