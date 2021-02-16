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توك شو

فرج عامر: لم يتم إبلاغنا بفاتورة مسحات كورونا ومش هدفع 3 ملايين جنيه

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:34 م
فرج عامر
فرج عامر
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قسم التوك شو
أكد المهندس فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن قرار تحصيل فاتورة المسحات الطبية لفيروس كورونا من قبل اتحاد الكرة واللجنة الثلاثية جاء بعد اجتماع اللجنة الخماسية وحديثهم عن إجراءات المسحات بشكل مجاني وليس على حساب الأندية.

وأضاف "عامر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أن المهندس أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية فاجأهم بخطاب تحصيل 3 مليون جنيه فاتورة إجراء مسحات فيروس كورونا، موضحًا أن هذا يتعارض بشكل كبير مع ما تم الاتفاق عليه من قبل، مؤكدًا أن هذا لم يتم الاتفاق عليه، وجميع الأندية أعترضت على هذا القرار.

وأشار إلى أن اللجنة الثلاثية لم تخبرهم مسبقًا بأن المسحات المجانية تم الانتهاء منها، ولم يتم إطلاعهم على قرار أن المسحات الآن تجرى على حساب الأندية، موضحًا أن اللائحة تم وضعها قبل أزمة كورونا، ولم تشتمل على أي بند يخص مسحات فيروس كورونا، متابعًا: "حاسبني بعد تقديم الخدمة ومش هدفع".

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