نقيب الفلاحين: «مبسوطين في عهد الرئيس السيسي».. وانتهى عصر التهميش

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن الرئيس السيسي على علم بكافة تفاصيل حياة المواطن المصري ويدرك مشاكله وهمومه.





وأضاف حسين أبو صدام، في حواره مع الإعلامي مصطفى أبو عطا على قناة "الحدث اليوم: "الرئيس السيسي يستيقظ في الصباح الباكر من أجل متابعة كافة المشروعات التي يتم تنفيذها في كافة القطاعات لصالح المواطن".





وتابع حسين أبو صدام: "على الفلاحين تقديم يد المساعدة للدولة المصرية للحفاظ على الخدمات المقدمة لنا في الريف".





وأكمل حسين أبو صدام: "الفلاح يجب أن يكون يدًا واحدة مع الحكومة والدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاجية".





ولفت حسين أبو صدام: "الفلاحون سعداء في عهد الرئيس السيسي وانتهى عصر تهميش المواطن بوجود الرئيس السيسي، وهناك حلول للكثير من المشاكل التي تواجه الفلاحين".