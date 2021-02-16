مؤسسة بطرس غالي تجدد التزامها بمبادئ السلام وحق الجميع في التنمية والحياة الكريمة

جددت مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" التزامها بمبادئ الدكتور بطرس بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، وسعيه المخلص لإقرار السلام والتفاهم، و الحقوق الثقافية دون تمييز.





وأكدت المؤسسة برئاسة ممدوح عباس - في بيان لها اليوم الثلاثاء، في ذكرى رحيل الدكتور بطرس بطرس غالي - أنها تركز على قيم الحوار وبناء السلام والتنوع الثقافي والإيمان بأهمية العلم والبحث العلمي لتحقيق هذه الأهداف، بجانب تشجيعها للمبدعين.





وأضاف البيان أن المؤسسة لن تدخر جهدًا من شأنه المساهمة في مسيرة التنمية المستدامة الشاملة التي تبنتها الدولة المصرية للارتقاء بحياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته في مختلف نواحي الحياة .





ونوهت مؤسسة كيميت بأنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالقارة الأفريقية اقتداءً بالدكتور بطرس غالي وكذلك بالتوعية بحقوق الإنسان وحق الجميع في التنمية والحياة الكريمة.





وذكرت بأنها تحمل اسم الدكتور بطرس غالي اعتزازًا بمسيرته الحافلة وعطائه المتميز لقضايا وطنه وقضايا الإنسانية وإيمانًا بضرورة تعظيم واستثمار أفكار ورؤى هذا الرجل ونقلها إلى الأجيال القادمة، وكذلك تشجيع أفكار "الدبلوماسية الوقائية" التي كان يدعو إليها.





ولفتت المؤسسة، في هذا الصدد، إلى أن الدكتور بطرس غالي كان أحد رواد "الدبلوماسية الوقائية" التي تهدف إلى منع وقوع الصدامات والنزاعات، حيث كان يشدد دائمًا على أنه لا استقرار ولا تنمية دون سلام.



