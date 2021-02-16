أهم الأخبار.. هدية من الجيش الأبيض للرئيس.. مدبولي يستمع لمقترحات بالبرلمان.. والأرصاد تحذر من الطقس

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، عددًا من الموضوعات الهامة نستعرضها كالتالي:













أكد وزير الخارجية سامح شكري، على جهود الأمم المتحدة كشريك أساسي للتنمية في مصر والمشروعات التنموية القائمة بين الطرفين، والتي تسهم في دعم الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.













قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، درعًا تذكاريًا إهداءً من الأطقم الطبية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعبيرًا عن شكرهم للرئيس لدعمه الدائم لهم وتلبية كافة احتياجاتهم ومساندتهم خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا.













عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، استمر اكثر من 3 ساعات واستمع إلى مداخلاتهم التي أعربوا خلالها عن شكرهم لرئيس الوزراء على إتاحته الفرصة لعقد اللقاء، الذي أسهم في تحقيق مزيد من التواصل والتنسيق بين الحكومة والبرلمان.













أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار الطقس شديد البرودة غدا، الأربعاء، على كافة أنحاء الجمهورية، يصاحبه نشاط للرياح على كافة الأنحاء.













30 يوما على تطبيق تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، بعد أن وافق على تعديلاته مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وقرر المجلس تعديل مادة النشر بمشروع القانون، بأن يتم العمل بالقانون بعد 6 أشهر من تاريخ نشره، بدلا من العمل به من اليوم التالي.











