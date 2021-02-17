أخبار التوك شو.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد والصحة.. حقيقة إصابة رضوى الشربيني بكورونا

تناولت برامج التوك شو، أمس الاثنين، العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أن أي بيت على الدائري لو بيتشال بسبب المنفعة العامة يحصل على تعويض أسعار السوق الحالي +20%".

وأكد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السماح بالبناء لمن حصل على رخصة وأصبح له مركز قانوني، مضيفا أن مخالفات البناء موروث ثقيل جدا على الدولة.

وتابع السجيني، أن مخالفات البناء موروث ثقيل جدا على الدولة ولا يوجد مكابرة وهذا الامر يعطي تفاؤل كبير، وإذا تطلب الأمر تعديل تشريعي سيتم.





قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجب إنجاب الأطفال إذا لم يتم تربيتهم تربية صحيحة، مضيفا أن لا يجب استغلال الدين كمعوق لمواجهة الزيادة السكانية.

وأضاف النجار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لابد من السعي وراء الرزق وعدم التواكل كما أمرنا الله عز وجل.

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه ليس من الإسلام إنجاب الأطفال وإهمالهم وعدم مراعاتهم تعليميا وصحيا، متابعا أن الدفاع عن الحياة الكريمة للطفل وهذا الأمر على الأب والمجتمع.





كشف النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تفاصيل الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدا أن الاجتماع استمر 3 ساعات بدعوى من مدبولى.

وأضاف بدوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع سيكون دوري مع رئيس الوزراء، متابعا أن هذا الأمر تحرك نوعي ولم يحدث في البرلمان السابق. وتابع رئيس الوزراء أكد أنه سيتم عقد اجتماع دوري بين اللجان النوعية بمجلس النواب، مستدركا أنه سيتم مناقشة مشاكل المواطنين والعمل على حلها في اجتماع رئيس الوزراء واللجان النوعية. وأكمل أنه تم طرح المشاكل التي تواجه المواطنين خلال الاجتماع والبدء في حلها فورا، لافتا إلى أن تم مناقشة مشاكل الصرف الصحي بالقرى خلال الاجتماع.





قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن ما حدث في مجال الصحة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية؛ ساهم في تغيير مفهوم تقديم الخدمة الطبية، إلى مفهوم الوقاية والحماية والعلاج المبكر من الأمراض.

وأضافت هالة زايد، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على قناة "الأولى" الفضائية، أن الرئيس السيسي قائد استثنائي أولى قطاع الصحة اهتماما تاريخيا.

وتابعت "هناك تغيير حقيقي على أرض الواقع في مجال الصحة، وتم تأسيس مبادرات صحية في مختلف التخصصات وفق احتياجات المجتمع".

وأكدت وزيرة الصحة "نشهد تطبيقا حقيقيا للتأمين الصحي الشامل في 3 محافظات جديدة، وبهذا تم تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في 4 محافظات".





كد الإعلامي خيري رمضان إصابة الإعلامية رضوى الشربيني بفيروس كورونا بعد أن قامت بعمل مسحة للتأكد من إصابتها.

وأضاف خيري رمضان خلال برنامجه " حديث القاهرة " المذاع على قناة" القاهرة والناس" : الاعلامية رضوي الشربيني قامت بعمل مسحة أمس هي وجميع افراد اسرتها واولادها للتأكد من إصابتهم بفيروس كورونا .

وأوضح خيري رمضان ، المسحات اكدت اصابتها هي واخوها ووالدتها، لافتا إلى ان والدتها لديها الأكسجين منخفض وهي الآن في العناية المركزة .

أكدت سعاد محمد، والدة الطفل مؤمن الطفل الذي هاجمته كلاب بمنطقة المعتمدية أن ابنى توجه لشراء بعض الإحتياجات من السوبر ماركت ولكنني فوجئت به بعد 10 دقائق بعودته ولكن بإصابات بالغة في رأسه.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الأهالي ناشدوا بسرعة التوجه إلى المستشفى، مشيرة إلى أن ابنها كان في حالة صدمة بعد إصابته من الكلاب.





رد الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، على سؤال : " استعداد الوزارة لـ جائحة كورونا" وقال إن هناك استعداد بجميع المستشفيات، و ولدينا استراتيجية قوية و ضعتها الدولة لمواجهة الفيروس".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أن الجميع عليهم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا للمرور من تلك الأزمة.

ولفت إلى أن مصر لديها كميات كبيرة من لقاح فيروس كورونا و وفى نهاية شهر فبراير سيتم استلام حصة مصر من اللقاح من التحالف الدولي للتطعيمات، لكن على الجميع توخى الحذر و الالتزام بالإجراءات.

وأشار إلى أن الإصابات فى الفترة الأخير تنخفض ولكن على الجميع الالتزام ب الإجراءات من ارتداء الكمامة و التباعد وغسيل اليد.

ووجه رسالة مهمة لـ أولياء الأمور وقال : " لدينا خطة يتم تنفيذها للحفاظ على صحة الطلاب بالمدارس".





كشفت إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات الحالة الجوية خلال الأيام الحالية.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إننا دخلنا في حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتي حذرنا منها بداية من اليوم الثلاثاء، مضيفة أن درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض على جميع أنحاء الجمهورية.

وأضافت أن الصغرى على مستوى الجمهورية تصل لـ 6 درجات وتنخفض أكثر على الصعيد وتصل لتحت الصفر في سانت كاترين ومناطق مرتفعات وسط سيناء، والعظمى في القاهرة تصل لـ 11 درجة غدا.

وتابعت أن غدا الأمطار مستمرة غزيرة على السواحل الشمالية للبلاد وأمطار متوسطة على الدلتا وخفيفة في القاهرة، مستدركة أنه :"أقول للناس ربنا معاكم في طقس الفترة الحالية، وهذه موجة مستمرة إلى الخميس وبداية من الجمعة ستكون الأفضل".











