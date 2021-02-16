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رياضة

كين يسجل الهدف الثالث لسان جيرمان في شباك برشلونة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:33 م
صدى البلد
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ريهام بكير
عزز مويس كين تقدم باريس سان جيرمان باحراز الهدف الثالث في شباك برشلونة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، في الدقيقة 70 .

وكان كيليان مبابي قد سجل الهدف الثاني لباريس سان جيرمان أمام برشلونة في الدقيقة 65 وسط ضغط هجومي من الفريق الباريسي.

وكان الشوط الاول قد انتهى بين فريقي برشلونة وباريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا المقام في الكامب نو ، بالتعادل الايجابي 1-1

أحرز ليونيل ميسي الهدف الاول لبرشلونة في الدقيقة 27 من ضربة جزاء ، وسجل مبابي التعادل في الدقيقة 32.

وبالرغم من سيطرة باريس سان جيرمان على الكرة منذ بداية اللقاء، وضياع تسديدات قوية الا ان الفريق الكتالوني ضغط هجوميا رغبة في التسجيل والتقدم على المنافس ومع الضغط الهجوم ، حصل برشلونة على ضربة جزاء نتيجة عرقلة ، تقدم لها ميسي ليسجلها في الدقيقة 27 واحرز التعادل مبابي في الدقيقة 32

وجاء تشكيل برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان كالآتي:
في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن
خط الدفاع: سيرجينيو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا
خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - فرانكي دي يونج - بيدري
خط الهجوم: ليونيل ميسي -عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

فيما بدأ باريس سان جيرمان المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: كيلور نافاس
خط الدفاع: فلورينزي - كيمبيبي - ماركينيوس - كورزاوا
خط الوسط: باريديس - إدريسا أجاي - فيراتي
خط الهجوم: كيليان مبابي - مويس كين - ماورو ايكاردي
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