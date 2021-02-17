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اتحاد عمال مصر: الرئيس السيسي يتحرك بخطوات متسارعة لتحقيق التنمية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:02 ص
نائب رئيس اتحاد عمال
نائب رئيس اتحاد عمال مصر
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هاني حسين
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن هناك افتتاحات كثيرة في كافة المجالات تؤكد أن الدولة المصرية تسير في اتجاه البناء والتنمية في كافة القطاعات .

وأضاف البدوي في حواره مع الإعلامي مصطفى أبو عطا على قناة " الحدث اليوم:"   الرئيس السيسي يتحرك بخطوات متسارعة لتحقيق التنمية في كافة القطاعات بالتوازي ".

 وتابع :"  الرئيس السيسي افتتح أمس مستشفيات كثيرة في الاسماعيليه الأقصر جنوب سيناء ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل ".

 وأكمل  نائب رئيس اتحاد عمال مصر :" قانون التأمين الصحي يسير بخطوات جدية نحو العدالة الاجتماعية  وتوفير الخدمة الطبية للمواطن البسيط ".

 قال إن منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز ضخم لصالح المواطن المصري للحصول على حقه في العلاج .
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