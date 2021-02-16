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فن

مبروك الفوز للكبير.. ياسمينا العلواني تهنئ الأهلي على ثلاثية المريخ

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:37 م
ياسمينا العلواني
ياسمينا العلواني
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سعيد فراج
حرصت المطربة ياسمينا العلواني، على تهنئة النادي الاهلي بفوزه على المريخ السوداني، في الجولة من دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقية، بثلاثية نظيفة. 

وعلقت ياسمينا العواني، عبر تويتر: "مبروك الفوز للكبير اوي .. ع المريخ مفيش إلا الجامدين مش فاكرك يالا قولي انت مين". 

وحقق النادي الأهلي الفوز على منافسه المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات دور المجموعات من دورى المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

شهد الشوط الثاني من المباراة تسجيل الأهلي ثلاثة أهداف الأول عن طريق مجدي قفشة في الدقيقة 53 من عمر اللقاء وأضاف الثاني محمود كهربا في الدقيقة 63 وسجل والتر بواليا الهدف الثالث في الدقيقة 71 من زمن المباراة.

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