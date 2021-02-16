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الصحة: من المنتظر تطبيق منظومة التأمين الصحي داخل الصعيد في شهر مايو المقبل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:42 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة
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ندى رأفت

قال الدكتور خالد مجاهد ، المتحدث باسم وزارة الصحة ، إن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل يعتبر نتيجة توجيهات القيادة السياسية والرئيس ، مضيفًا أن التغطية الصحية الشاملة في مصر ، بدأت بإصدار قانون التامين الصحي الشامل في يناير 2018 .

وأضاف " خالد مجاهد " في مداخلة هاتفية مع برنامج " يحدث في مصر " المُذاع على فضائية " إم سي مصر " ، أن في عام 2018 أيضًا ،  بدأت مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة ، وتم تسجيل المواطنين في المحافظات ، في المرحلة الأولى في شهر أكتوبر من عام 2019 .

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة ، أنه تم التدشين الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في 26 من شهر نوفمبر لعام 2019 ، وكان داخل محافظة بورسعيد ، وتم استكمال باقي محافظات المرحلة الأولى من شهر ديسمبر حتى اليوم ، معقبًا : " أن الفرق بينهم عامًا من العمل والجهد المبذول " .

وأكمل " مجاهد" ، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها اليوم ، أُطلقت في 3 محافظات ، وهما : الإسماعيلية ، والأقصر ، وجنوب سيناء ، بتكلفة تجاوزت الـ 23 مليار جنيه ، مشيرًا إلى أن الإسماعيلية بها حوالي 12 مستشفى و 54 وحدة صحية ومركز طبي .

وأشار، إلى أن محافظة الأقصر بها 7 مستشفيات ، و59 وحدة صحية ومركز طبي ، ومحافظة جنوب سيناء بها 8 مستشفيات ، و23 وحدة صحية ومركز طبي ، مضيفا! أن حتى اليوم يوجد حوالي 3.7 مليون مواطن تم تسجيلهم في محافظات المرحلة الأولى ، داخل منظومة التأمين الصحي الشامل .

ونوه ، إلى أن من المنتظر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل داخل محافظات الصعيد ، في شهر مايو القادم ، خاصة في محافظة أسوان .

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