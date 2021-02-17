حكم التفل في الصلاة وهل البصاق يبطل الوضوء.. الإفتاء ترد

حكم التفل في الصلاة ، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟





وأجابت دار الإفتاء، بأنه يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، وذلك لتحصيل الخشوع في الصلاة؛ فعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".





وقال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] اهـ.





البصق في الصلاة

وإذا كان الإنسان في صلاة جماعة وأصابه وسواس، فلايتفل عن يساره بل يكفيه أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم _ دون تفال لكي لا يؤذي من حولك من المصلين .





صحة حديث يبعث صاحب النخامة في القبلة

قال رسول الله : « يجيء صاحب النخامة في القبلة يوم القيامة وهي في وجهه ».

صححه اﻹمام الألباني في السلسلة الصحيحة (1/388) :

أخرجه ابن حبان في " صحيحه " (333) : أخبرنا عبد الرحمن بن زياد الكناني - بالأبلة - حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح : حدثنا شبابة حدثنا عاصم ابن محمد عن محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا .

وفي الحديث دلالة على تحريم البصاق إلى القبلة مطلقًا ، سواء ذلك في المسجد أو في غيره ، وعلى المصلي وغيره .





حكم البصق تجاه القبلة خارج الصلاة

حذرت دار الإفتاء جموع المواطنين من البصق على الأرض مصيفة: لا تبصق على الأرض في الشارع أو في المواصلات





وقالت الإفتاء عبر الفيسبوك: حافظ على صحتك وصحة الآخرين وحافظ على الشوارع والمواصلات نظيفة.





هل البصاق يبطل الوضوء البصق أثناء الوضوء لا يبطله، والوضوء يكون صحيحا إذا استوفى أركانه وشروطه.





حكم حبس البول أو الريح أثناء الصلاة