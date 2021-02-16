ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ كفر الشيخ: نتعرض لأحوال جوية متقلبة وبعض المراكز تشهد أمطارا غزيرة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:58 م
سحب مياة الامطار
سحب مياة الامطار
Advertisements
هاني حسين
قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، إن هناك تنسيقا مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة، مضيفا:"  نتعرض لأحوال جوية متقلبة، وعدد من المراكز تتعرض لموجة غزيرة من الأمطار وخاصة المراكز المتواجدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ".

وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، أن أجهزة الحكم المحلي متواجدة في الشوارع للتعامل مع تجمعات مياه الامطار ويتم إجراء صيانات سريعة للمحولات واعمدة الكهرباء ".

 وتابع جمال نور الدين:"  هناك تنسيق متكامل مع كافة الاجهزة المعنية لمواجهة موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية ".

 واكمل جمال نور الدين:" سيارت الحماية المدنية متواجدة معنا في الشوارع من اجل التعامل مع تجمعات المياه في الشوارع ".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نوة الغطاس.. أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ | شاهد

تحسبا للأمطار .. كفر الشيخ ترفع حالة الطوارئ تزامنا مع الطقس السيئ

أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى كفر الشيخ.. فيديو

مصحوبة بـ كرات ثلجية..أمطار غزيرة تضرب كفر الشيخ.. شاهد

لليوم الثاني.. حملات مكثفة لرفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ

ترشيحاتنا

مدرب المريخ: تصريحاتي كانت واقعية وقدمنا شوطا أول جيدا أمام الأهلي

حورية فرغلي تستعد لإجراء عملية جراحية ثانية

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

داعية يكشف طريقة سهلة لمن أراد أن يكلمه الله.. فيديو

موجز السوشيال .. طلب غريب لـ نبيل الحلفاوي من موسيماني .. وخالد الغندور: الله يكون في عون الأهلي

تعرف على مجموعة منتخب مصر لليد في أولمبياد طوكيو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ