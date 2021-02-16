محافظ كفر الشيخ: نتعرض لأحوال جوية متقلبة وبعض المراكز تشهد أمطارا غزيرة

قال اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، إن هناك تنسيقا مع هيئة الأرصاد على مدار الساعة، مضيفا:" نتعرض لأحوال جوية متقلبة، وعدد من المراكز تتعرض لموجة غزيرة من الأمطار وخاصة المراكز المتواجدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط ".





وأضاف جمال نور الدين في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، أن أجهزة الحكم المحلي متواجدة في الشوارع للتعامل مع تجمعات مياه الامطار ويتم إجراء صيانات سريعة للمحولات واعمدة الكهرباء ".





وتابع جمال نور الدين:" هناك تنسيق متكامل مع كافة الاجهزة المعنية لمواجهة موجة الطقس السيء والتقلبات الجوية ".





واكمل جمال نور الدين:" سيارت الحماية المدنية متواجدة معنا في الشوارع من اجل التعامل مع تجمعات المياه في الشوارع ".