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توك شو

مؤلف فيلم السرب يكشف كواليس الإعداد للعمل.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 02:43 ص
فيلم السرب
فيلم السرب
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محمود محسن
قال المؤلف عمر عبد الحليم مؤلف فيلم السرب إن تجربة فيلم السرب تعد أصعب تجربة مريت بها فى حياتي مؤكدًا أنني عندما بدأت العمل على الفيلم كان لابد من دراسة وبحث دقيق ومعاينات وأسئلة كبيرة تتطلب تواصلاً مع الاشخاص الحقيقيين لابطال هذا العمل.

وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي  أنه تواصلنا مع الجهات السيادية ومع كل الجهات المعنية من القوات المسلحة والجوية والشئون المعنوية وأمدونا بمعلومات ووصلنا لأماكن على أرض الواقع.

وتابع مؤلف فيلم السرب أننا تمكنا من مقابلة الابطال الحقيقيين واسرهم مؤكدا أن الفيلم اعتمد  على قصة حقيقية.

وأشار عبد الحليم إلى أنني كنت مهتماً بالشأن السياسى ولكن معلوماتى صغيرة بالنسبة للحقيقة مؤكدا أن الجهات المعنية قدموا لنا كل الدعم وكان يتم فتح ملفات ومعايشة دقيقة لما كان يتم تصويره من بطولات وأحداث حقيقية . 

وقال مؤلف فيلم السرب إنني كمواطن مصري أدركت من زاوية أخرى أن هناك مؤسسات مثل القوات المسلحة تعمل ليل ونهار حتى يكون الشعب المصري آمن ويعيش حياة هادئة .
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