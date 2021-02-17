إعلامية كويتية: مسبار الأمل سيكشف مفاجآت غير مسبوقة عن المريخ

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر والتقاط أول صورة له للمريخ؛ يشكل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إنجازًا حضاريًا يضاف إلى الإنجازات التي تلامس السماء، لتصبح الدولة الخامسة التي تصل إلى الكوكب الأحمر، والثالثة عالميًا التي تحقق هذا الإنجاز من المحاولة الأولى.

وأوضحت"الرشيد"، أن التقاط المسبار أول صورة له يعد مؤشرًا على كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية وجودتها، والتي تأتي ضمن مهمته الأساسية في توفير معلومات وبيانات وصور حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ، إذ تسهم في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر وتعود بالخير على البشرية .

ولفتت "الرشيد"، إلى أنه وفق الخطة الموضوعة بعد وصول المسبار إلى مدار المريخ، الثلاثاء الماضي، سيستقر خلال الشهرين المقبلين في مدار مرتفع واستثنائي حول المريخ، ليعمل عبره على مسح الغلاف الجوي المشبع بثاني أكسيد الكربون حول الكوكب بأكمله، في كل أوقات اليوم وكل فصول السنة المريخية.

وأشارت الرشيد، إلى أن العرب يشعرون بالفخر والإعتزاز الذي سجلته أيادي أبناء الإمارات والكوادر العربية التي حفرت لها بصمة من نور على كوكب المريخ مسجلة حضورًا علميًا واستكشافيًا في الكوكب الجار القريب للأرض، لافتة إلى أن مسبار الأمل متوقع أن يسجل صورًا وبيانات غير مسبوقة عن المريخ.

تجدر الإشارة إلى أن أول صورة لمسبار الأمل لسطح المريخ أظهرت ضوء الشمس قادمًا نحو سطح المريخ، كما ظهر خلالها القطب الشمالي للمريخ، بالإضافة إلى أكبر بركان على الكوكب، المسمى أوليمبوس مونس.