ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إعلامية كويتية: مسبار الأمل سيكشف مفاجآت غير مسبوقة عن المريخ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 12:38 ص
كوكب المريخ
كوكب المريخ
Advertisements
مـيــــــس رضــــــا

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن وصول مسبار الأمل إلى الكوكب الأحمر والتقاط أول صورة له للمريخ؛ يشكل علامة فارقة في تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إنجازًا حضاريًا يضاف إلى الإنجازات التي تلامس السماء، لتصبح الدولة الخامسة التي تصل إلى الكوكب الأحمر، والثالثة عالميًا التي تحقق هذا الإنجاز من المحاولة الأولى.

 

وأوضحت"الرشيد"، أن التقاط المسبار أول صورة له يعد مؤشرًا على كفاءة المسبار وأنظمته الفرعية وأجهزته العلمية وجودتها، والتي تأتي ضمن مهمته الأساسية في توفير معلومات وبيانات وصور حول الغلاف الجوي لكوكب المريخ، إذ تسهم في فتح آفاق جديدة في عملية اكتشاف الكوكب الأحمر وتعود بالخير على البشرية .

 

ولفتت "الرشيد"، إلى أنه وفق الخطة الموضوعة بعد وصول المسبار إلى مدار المريخ، الثلاثاء الماضي، سيستقر خلال الشهرين المقبلين في مدار مرتفع واستثنائي حول المريخ، ليعمل عبره على مسح الغلاف الجوي المشبع بثاني أكسيد الكربون حول الكوكب بأكمله، في كل أوقات اليوم وكل فصول السنة المريخية.

 

وأشارت الرشيد، إلى أن العرب يشعرون  بالفخر والإعتزاز الذي سجلته أيادي أبناء الإمارات والكوادر العربية التي حفرت لها بصمة من نور على كوكب المريخ مسجلة حضورًا علميًا واستكشافيًا في الكوكب الجار القريب للأرض، لافتة إلى أن مسبار الأمل متوقع أن يسجل صورًا وبيانات غير مسبوقة عن المريخ.

  

تجدر الإشارة إلى أن أول صورة لمسبار الأمل لسطح المريخ أظهرت ضوء الشمس قادمًا نحو سطح المريخ، كما ظهر خلالها القطب الشمالي للمريخ، بالإضافة إلى أكبر بركان على الكوكب، المسمى أوليمبوس مونس.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

21 يوما على تحقيق حلم الإمارات بالوصول إلى المريخ

مسبار الأمل.. الأرقام والأهداف والتحديات

بسبب قرب دخول مسبار الأمل للمريخ .. نداء عاجل من حاكم دبي للشعب الإماراتي

أحمد الفلاسي: الإمارات استطاعت أن تصل للمريخ في أقصر مدة .. شاهد

مستشار وكالة الفضاء الروسية: الوصول للمريخ مغامرة ضخمة والإمارات فتحت الباب لاكتشاف الكوكب الأحمر

ألف تحية للإمارات .. لميس الحديدي عن مسبار الأمل الإماراتي: إنجاز علمي تاريخي يشعرنا جميعا بالفخر

ترشيحاتنا

رامي رضوان يطالب متابعيه بالدعاء للإعلامي عمرو أديب

نداء عاجل من وزارة الشئون الإسلامية السعودية للمصلين في المساجد بشأن كورونا

الأمطار مستمرة.. الأرصاد: انخفاض كبير فى درجات الحرارة غدا ..فيديو

إهانة برشلونة برباعية.. هاتريك مبابي لسان جيرمان يزلزل الكامب نو

أخيرا.. جدو يعلق على هدف بواليا في شباك المريخ

ثلوج .. الأرصاد توضح المحافظات التى ستشهد أمطارا شديدة .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء اختبارها .. ظهور فورد فيوجن أكتيف موديل 2022

طريقة عمل الرواني .. خطوة بخطوة

أصل الحكاية | تعرف على أول سيارة دخلت الوطن العربي في التاريخ