برلماني: الشعب المصري لديه قصور في فهم ملف حقوق الإنسان .. فيديو

قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب ، الشعب المصري لديه قصور في فهم ملف حقوق الإنسان، حيث إنه يقتصر لديهم على السجون وعلى الإعفاء من السجون، وأهملنا أن لدينا حقوق في ملفات أخرى ومنها الصحة. لديهلديهمعلىالإعفاءأخرى





وأضافت مرثا محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، من خلال افتتاح الرئيس السيسي ل عدد من مشروعات الصحة في محافظة الاسماعلية بث لنا صورة تتجلى فيها حق الإنسان المصري في الحصول على رعاية صحية كريمة .





، حرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول لكل مواطن مصري، لافتة إلى ان هناك فرقا بين المعارضة من أجل الوطن والمعارضة من أجل تصنيف معارض . وأوضحت مرثا محروس الرأيأجلأجلتصنيف



