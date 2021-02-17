ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

برلماني: الشعب المصري لديه قصور في فهم ملف حقوق الإنسان .. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 04:01 ص
ملف حقوق الإنسان
ملف حقوق الإنسان
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب ، الشعب المصري لديه قصور في فهم ملف حقوق الإنسان، حيث إنه يقتصر لديهم على السجون وعلى الإعفاء من السجون، وأهملنا أن لدينا حقوق في ملفات أخرى ومنها الصحة.

وأضافت مرثا محروس خلال مداخلة هاتفية في برنامج " من مصر " المذاع علي قناه " سي بي سي " ، من خلال افتتاح الرئيس السيسي لعدد من مشروعات الصحة في محافظة الاسماعلية بث لنا صورة تتجلى فيها حق الإنسان المصري في الحصول على رعاية صحية كريمة .

وأوضحت مرثا محروس ، حرية التعبير عن الرأي هو حق مكفول لكل مواطن مصري، لافتة إلى ان هناك فرقا بين المعارضة من أجل الوطن والمعارضة من أجل تصنيف معارض .

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

برلمان 2021..القائمة الوطنية من أجل مصر نموذج لإنهاء سيطرة الحزب الواحد على مقاعد النواب..مستقبل وطن:حرصنا على تمثيل جميع القوى الحزبية فى المجلس الجديد..ونائب:أتوقع وجود معارضة بناءة تعمل لصالح البلد

نواب تنسيقية شباب الأحزاب يوضحون أبرز الملفات المطروحة تحت قبة البرلمان الجديد.. مشاكل الصحافة الورقية ..ملفا حقوق الإنسان والصحة فى المقدمة

برلمانية عن تدخلات الكونجرس : سنتصدى لكل من يحاول إخضاع مصر لمصالحه

السيسي: إحنا بنقبل أي معارض بس بشرط يكون فاهم هو بيقول إيه

السيسي من الإسماعيلية: الدولة المصرية جادة وأمينة في مواجهة التحديات.. نتقبل الانتقادات العلمية لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها.. ويؤكد: الناس في قطاع التعليم لا يتقاضون مرتبات جيدة

برلمانية : نمتلك رؤى سياسية مختلفة.. والمعارضة في قمة انتعاشها

ترشيحاتنا

برئاسة الملك سلمان.. رد ناري من الوزراء السعودي على قرار أمريكا بشأن الحوثي

تعرف على سر نجمة مرسيدس الثلاثية

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

مش هيطول في الأهلي.. إبراهيم سعيد يعلق على أداء كهربا أمام المريخ

محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول بهدف في شباك لايبزيج بدوري الأبطال

مدرب المريخ السابق يكشف أسباب الهزيمة أمام الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على ارتفاع 2000 متر.. لحظة ثوران بركان «إتنا» في إيطاليا | فيديو وصور

بقشر الليمون.. امرأة تشارك حيلة ذكية لتلميع الأكواب كالجديدة| فيديو

رسميا .. وصول شاحنة فورد F-150 إلى الشرق الأوسط