قمصان: الأهلي يأمل في تحقيق العاشرة.. وبواليا لديه الكثير

قال سامي قمصان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن تحقيق الفوز على المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بداية قوية لأبطال إفريقيا لتحقيق البطولة في نسختها الحالية .
وأضاف قمصان في تصريحات لفضائية " أون تايم سبورتس "، أن والتر بواليا تمكن من تسجيل أول أهدافه مع النادي الأهلي أمام المريخ السوداني في ظل امتلاكه العديد من الخبرات الفنية متابعا:" والتر بواليا لديه الكثير".
وتابع :" النادي الأهلي لديه أمل في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية والأهلي لا يعرف المستحيل".
ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.