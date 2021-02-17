الصحة: لولا تنفيذ المبادرات الرئاسية والصحة العامة لتضاعفت أعداد وفيات كورونا

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لولا تنفيذ المبادرات الرئاسية، خاصة مبادرات الصحة العامة، وجهودها المبذولة في مواجهة جائحة كورونا في مصر، لكانت أعداد الإصابة أكثر من ذلك بكثير.





وأضاف "خالد مجاهد" في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المُذاع على فضائية "إم سي مصر"، أن مبادرات الصحة العامة قامت بتقديم الخدمات لحوالي 90 مليون مواطن حتى الآن، سواء كانت أمراضًا مزمنة، أو فيروس سي، أو فيروس كورونا.





وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة ، أن المبادرات ساهمت بشكل كبير في تقليل أعداد الإصابات بالفيروس ، وأعداد الوفيات ، بالإضافة إلى تقليل تعريض المواطن للإصابة ، لأن المواطن الأقل مناعة هو الأكثر تعرضًا للإصابة .





وأكمل " مجاهد" ، أن الكشف المبكر عن الأمراض التي قامت به المبادرات الصحية ، سواء كان على من يعانون من الأمراض المزمنة ، أو الحالات غير المكتشفة ، فإن هذا يساعد على زيادة نسبة نجاح العلاج بشكل كبير للغاية .





وتابع أن الخدمات التي قدمتها مبادرات الصحة العامة تجاوزت الـ 14.2 مليار جنيه حتى الآن ، دون استثمار المواطن المصري أو استثمار صحته ، مؤكدًا على الإصرار من قبل القيادة السياسية ، على عدم توقف العمل داخل المبادرات الرئاسية أثناء جائحة كورونا .