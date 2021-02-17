مؤلف فيلم السرب: الإرهاب فزاعة العصر ومصنوع لأسباب معلومة.. فيديو

قال المؤلف عمر عبد الحليم، مؤلف فيلم السرب، إنه عُرض عليه دراسة الجهات الإرهابية وسعيها للقيام بأخطار على مصر، مؤكدًا أن الإرهابي دائمًا شخص عنده خلل نفسي أصيل.





وأضاف عبد الحليم خلال مداخلة لبرنامج مساء دي ام سي عبر فضائية دي ام سي أن المتطرف يكون عنده استعدادية لتقبل أشياء غير منطقية واستعدادية لأن ينحى شخصيته لصالح محركه أو أميره.





وتابع مؤلف فيلم السرب أن الإرهاب هو فزاعة هذا العصر ومصنوعة لأسباب يعلمها الجميع مؤكدًا أنه منذ 6 سنوات تحت قيادة الرئيس السيسي وجدنا حرباً حقيقية ضد الإرهاب بدحره وكان نجاحًا مدويًا.





وأشار عبد الحليم إلى أنه كانت هناك أعمال عديدة تمت سواء من خلال الضربة الجوية بليبيا أو العمليات في سيناء والقبض على فصائل إرهابية على حدود مصر.





وقال مؤلف فيلم السرب إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قليل الكلام كثير الفعل.