محافظ الدقهلية: التحذير المسبق بشأن الطقس السيئ ساعدنا على مواجهته.. فيديو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن المحافظة كانت على أتم الاستعداد للتعامل مع مياه الأمطار، موضحًا أن التحذير المسبق من موجة الطقس السيئ ساعدنا على مواجهتها بشكل مناسب.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز تقديم الإعلامية ريهام السهلي، أن المحافظة قامت بعمل غرفة عمليات للتعامل مع مياه الأمطار.





ولفت إلى أن سيارات الكسح بالكامل كانت متواجدة فى الشوارع، وتم شفط المياه التى تجمعت فى الشوارع.





وأشار إلى أن هناك تنسيقا تاما واتصالا بشكل مستمر بين غرفة العمليات بالمحافظة، ووزارة التنمية المحلية.





وأوضح أن هناك تقريرا يتم إرسالة كل ساعة إلى "التنمية المحلية"، مؤكدا أن الأمطار توقفت وتم شفط جميع المياه من الشوارع.